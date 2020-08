Huawei a sorpresa: EMUI 10.1 ed EMUI 11 anche per questi smartphone

Huawei non sta attraversando uno dei suoi periodi più sereni, viste le grane con il governo americano. Ben presto il sistema operativo Android potrebbe non essere più parte integrante degli smartphone del colosso cinese, che starebbe pensando ad una piattaforma autonoma.

Nel frattempo però l’impegno resta massimo per quanto concerne le interfacce basate proprio sul robottino verde, le quali sono in via di distribuzione proprio negli ultimi giorni. Siamo parlando in particolar modo della ormai celebre EMUI 10.1, la quale sta per arrivare ai dispositivi che non l’hanno ancora ricevuta con novità come animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Nel frattempo qualcuno ci sarebbe focalizzato sui rumors che stanno arrivando in merito alla prossima EMUI 11. Ricordiamo però a tutti che questa nuova interfaccia arriverà a partire da settembre.

Huawei: ecco quali sarebbero i piani delle aziende per la distribuzione delle interfacce

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11