In questo momento storico, le banche possono prendere una decisione drastica verso i propri correntisti, ossia quella di chiudere il conto corrente in qualsiasi momento. Non molto tempo fa abbiamo avuto modo di vedere nel dettaglio il momento in cui gli istituti di credito possono inizializzare la chiusura unilaterale del conto. Il tutto avviene tramite una semplice raccomandata e avremo poche settimane a disposizione per aprire un nuovo conto corrente e trasferire tutta la movimentazione a nostra disposizione.

Non sempre però risulta semplice effettuare questa operazione in breve tempo, avere un conto corrente oggi è obbligatorio per gestire la vita quotidiana, al contrario saremmo fuori dal mondo. È di fondamentale importanza avere un IBAN per ricevere lo stipendio dal nostro datore di lavoro, pagare le bollette, le tasse o richiedere un prestito. Fortunatamente per i correntisti, recentemente è stato introdotto un disegno di legge che prevede una protezione maggiore per loro. Nel caso in cui dovesse essere approvato, le banche non potranno più chiudere i nostri conti correnti all’improvviso. Andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le variazioni.