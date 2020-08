Gli smartphone da gioco ASUS ROG Phone sono ora alla loro terza generazione e sono stati spesso considerati i device con il miglior hardware sul mercato. ASUS ROG Phone 3 è stato recentemente lanciato e presenta un accattivante display a 144Hz, un potente processore Snapdragon 865 Plus e una quantità molto generosa di RAM e spazio di archiviazione.

Questo telefono è in grado di gestire quasi tutto ciò che vuoi, dai giochi alle app di editing. Per quelli di voi che hanno acquistato questo dispositivo, sarete felici di sapere che il device sta già ottenendo alcuni miglioramenti con un nuovo aggiornamento.

ASUS ROG Phone 3, l’update migliora i video Netflix

Prima di tutto, arriva finalmente il supporto per l’app di Google Phone. L’interfaccia utente di ASUS ROG Phone 3 è abbastanza vicina allo stock Android poiché il dispositivo utilizza la propria suite di app per alcune soluzioni. Se vuoi un’esperienza ancora più vicina ad Android di Google, ora puoi scaricare Google Phone, il dialer di Google che viene utilizzato su smartphone Pixel e in altri telefoni Android. L’app offre diverse funzionalità come un’interfaccia utente pulita, protezione antispam e molto altro.

In secondo luogo, ma non meno importante, arriva anche il supporto video HDR per Netflix. Come forse saprai, per riprodurre serie HDR e film su Netflix il tuo dispositivo deve essere approvato manualmente da Netflix, altrimenti avrai solo uno streaming regolare. Al momento, non è stato possibile riprodurre in streaming video HDR su Netflix mentre si utilizza ASUS ROG Phone 3 nonostante il display lo permetta.

ASUS ROG Phone 3 ora può riprodurre contenuti HDR 10 in Netflix con risoluzione FHD. Quindi questa è una buona notizia se desideri una qualità superiore per i tuoi film e altri contenuti.