WindTre rappresenta l’unione delle due rispettive società che tutti conosciamo. Ne prende le distanze cambiando approccio a favore del cliente che ora gode di una nuova qualità sul piano della copertura, dei servizi e del rapporto qualità/prezzo. Simula la politica di trasparenza adottata con la nascita di Very Mobile e propone qualcosa di veramente inedito contro TIM e Vodafone, da sempre acerrimi competitor reduci da nuove promozioni.

Alle ultime novità tariffarie risponde rilanciando con 100 Giga concessi ora ad un prezzo davvero assurdo ed in combinazione ad uno smartphone in regalo da scegliere tra quelli che sono gli esclusivi modelli 2020. Scopriamo i dettagli di questa interessante campagna commerciale.

WindTre annuncia Smart Pack 100

Il nome consegnato alla stampa per la nuova offerta è Smart Pack 100. Al suo interno non manca proprio nulla con il nome stesso che lascia chiaramente intendere la presenza di un totale di 100 Giga al mese al costo di 16,99 euro. Nel contesto rientrano anche minuti illimitati e 200 SMS. Il profilo tariffario è più che completo per coloro che scelgono di attivare una nuova SIM o fare portabilità. Sono esclusi, quindi, i clienti che son già entrati a far parte del circuito commerciale del gestore.

La scadenza prefissata, salvo proroghe o altri avvisi postumi, è stimata al prossimo 20 settembre. Vediamo quali sono i telefoni tra cui poter scegliere.

Smartphone: ecco la lista da cui attingere

Samsung Galaxy A21s a 0 euro al mese (disponibile su Amazon);

a 0 euro al mese (disponibile su Amazon); Galaxy A20e a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Galaxy A20s a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Huawei P40 Lite a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Huawei P Smart 2020 a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Xiaomi Redmi 9 a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Oppo A9 2020 a 0,99 euro al mese;

a 0,99 euro al mese; Samsung Galaxy A51 a 2,99 euro al mese;

a 2,99 euro al mese; Xiaomi Mi 10 Lite a 5,99 euro al mese.

Condizioni economiche

I costi accessori prevedono un costo fisso una tantum da 6,99 euro quale quota di attivazione anziché 49,99 euro richiesti inizialmente in soluzione unica. I restanti 43 euro si pagano in rate da 1,80 euro al mese per i successivi 24 mesi a partire dalla sottoscrizione dell’offerta. La rata del telefono è di 3 euro da pagare una sola volta con il prezzo della SIM che in ogni caso richiede 10 Euro in fase di adesione.