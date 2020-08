WhatsApp potrebbe essere spiato da un'applicazione di terze parti gratuita

Uno dei piani ben precisi di WhatsApp consiste nell’eliminare tutto ciò che potrebbe comportare rischi per il pubblico attivo ogni giorno. La piattaforma è infatti una di quelle più sicure e più dedite alla sicurezza, proprio perché i nuovi aggiornamenti sono stati in grado di introdurre nuove regolamentazioni in quest’ambito.

Sono stati tanti gli utenti che si sono lamentati riguardo ad alcuni update, proprio perché non hanno visto novità tangibili. In quel caso non c’è stato nulla di visibile proprio perché WhatsApp ha preferito operare in merito alla sicurezza, proprio per far stare il pubblico più tranquillo. La situazione truffe è in continuo divenire, anche se il colosso sta sviluppando delle contromisure. Lo spionaggio invece sembra essere stato debellato quasi completamente, nonostante qualcuno stia riferendo di una nuova applicazione.

WhatsApp, molti utenti parlano di un’applicazione in grado di spiegare i movimenti delle persone in chat

Da diversi giorni sono state inoltrate molte segnalazioni alla nostra redazione in merito al ritorno di un’applicazione. Stiamo parlando di Whats Tracker, soluzione che in tanti hanno ritenuto dannosa per WhatsApp, visto che consente di scoprire i movimenti di tutti gli utenti monitorati.

In poche parole questa piattaforma non fa altro che permettere all’utente che la utilizza di scegliere una persona da monitorare. Dopodiché ogni movimento in entrata ed uscita sarà segnalato con tanto di notifica sul vostro smartphone. Chiaramente potrete sapere l’orario in cui la persona si connette e l’orario in cui si disconnette. Tutto risulta legale e gratuito, per cui non ci dovrebbero essere problemi con la legge.