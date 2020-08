WhatsApp: ecco l'unico modo per entrare senza aggiornare l'ultimo accesso

Usare un’applicazione come WhatsApp comporta anche una buona dose di privacy necessaria. Infatti nelle chat può essere detta qualsiasi cosa, la quale è riportata al di fuori potrebbe generare vari tipi di problematiche. Proprio per tale ragione il colosso è sempre stato in grado di mettere in condizione il pubblico di avere il massimo livello di riservatezza.

Negli ultimi anni sono state introdotte tante novità ed è stato puntellato il settore sicurezza, proprio per evitare qualsiasi tipo di vicissitudine. Tutti sanno che è possibile conoscere l’orario preciso di accesso grazie ai dati riportati in alto, anche se si tratta di una funzionalità che può essere disattivata. Tutto ciò però comporterà lo stesso trattamento per chi decide di disattivarla, visto che non avrà più l’opportunità di conoscere l’ultimo accesso di tutti gli altri utenti. Secondo quanto riportato però esisterebbe un metodo molto semplice da utilizzare.

WhatsApp, in questo modo potete leggere ugualmente tutti i messaggi senza aggiornare l’ultimo accesso

In molti credono che l’ultimo accesso sia una condanna, visto che permettere agli altri di visionarlo potrebbe comportare qualche piccolo problemino. WhatsApp offre l’opportunità, come detto, di eliminare questa possibilità anche se un’applicazione esterna consentirebbe di ovviare a tutto ciò.

L’app che prende il nome di Unseen offre l’opportunità di intercettare tutti i messaggi che arrivano giornalmente su WhatsApp. In questo modo potrete leggerli anche all’esterno, senza alcuna necessità di dover entrare per forza di cose all’interno di WhatsApp. In questo modo il vostro accesso non sarà dunque registrato e di conseguenza riportato in alto.