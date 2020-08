Il volantino Bennet, sebbene sia maggiormente votato ai beni di prima necessità, include al proprio interno anche tante occasioni alla portata di tutti i consumatori che decideranno di recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti.

La validità della campagna, esattamente alla pari di Carrefour e di Esselunga, è esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non altrove sul territorio o sul sito ufficiale. Il volantino di base non è un SottoCosto, ma vi si avvicina davvero molto in seguito alla decisione di limitare il quantitativo di scorte effettivamente disponibili, le quali poi non verranno rifornite in corso d’opera.

Volantino Bennet: ecco tutti gli sconti migliori del momento

Il volantino Bennet decide di non scontare un quantitativo particolarmente elevato di smartphone, ma di spaziare comunque tra il mondo iOS e Android.

Nel primo caso il modello coinvolto nella campagna è l’ottimo iPhone 8, una versione non recentissima ormai, è presente da qualche anno sul mercato, acquistabile con un esborso finale di circa 349 euro.

In alternativa è possibile affidarsi direttamente al mondo Android per mettere le mani su Samsung Galaxy A20e o Samsung Galaxy A70, due smartphone dalla qualità decisamente interessante, disponibili ad un prezzo che non supera i 269 euro.

Per approfittare e scoprire la pienezza del volantino Bennet, il nostro consiglio è comunque di aprire subito le pagine che potete trovare elencate qui sotto, in tal modo visualizzerete anche tutti i migliori prezzi del momento.