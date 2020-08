La nuova offerta pensata e lanciata da Vodafone è la Special Giga, una spettacolare soluzione che prevede la possibilità di utilizzo di ben 70 giga di traffico dati al mese, richiedendo in cambio un esborso pressoché minimo, soli 9,99 euro.

Ad affiancare l’ottima Special 50 Digital Edition, ecco spuntare una promozione che ad oggi risulta essere attivabile sia online che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, sempre e soltanto in versione operator attack. L’accesso, dati alla mano, risulta essere possibile solamente per i clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da un MVNO, ad esclusione però dei soliti Kena Mobile, ho.Mobile e Very Mobile (i cosiddetti semivirtuali).

Uno degli aspetti da tenere in considerazione riguarda il metodo di pagamento da allocare per la suddetta promozione, va infatti ricordato che la Special Giga prevede un prezzo fisso garantito per tutti i 24 mesi successivi alla data di attivazione, richiedendo però il pagamento di tramite conto corrente bancario o carta di credito (non parliamo di vincoli contrattuali di durata).

Passa a Vodafone con la nuova splendida promozione

Nonostante le suddette limitazioni, l’offerta di casa Vodafone è davvero incredibile, se pensate comunque che permette l’accesso a 70 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, affiancati da SMS e minuti illimitati verso tutti.

Se richiesta in negozio comporterà inoltre il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, in caso contrario vi si potrà accedere direttamente dal sito internet a titolo completamente gratuito (con Happy Black inclusa). La promozione è attivabile fino a data da destinarsi.