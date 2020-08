Trony propone, solamente nella regione Veneto, un volantino che nasconde al proprio interno tantissime offerte e prezzi alla portata del singolo consumatore che deciderà di recarsi personalmente nei negozi coinvolti.

Prestate bene attenzione, la campagna non è disponibile altrove sul territorio italiano o sul sito ufficiale, ma risulterà essere accessibile solamente nei punti vendita della suddetta regione. Allo stesso modo, coloro che supereranno una determinata soglia di spesa potranno affidarsi al Tasso Zero, ottenendo difatti il pagamento rateizzato senza interessi tramite conto corrente bancario.

Trony: tutte le offerte da cogliere subito al volo

Trony pare voler puntare tutto verso la fascia media del mercato della telefonia mobile, al netto di una piccola eccezione, individuata nel Samsung Galaxy Note 10, oggi in vendita infatti a 699 euro nella versione no brand.

Per il resto parliamo di dispositivi il cui prezzo non supera i 400 euro, il massimo sono i 369 euro necessari per Apple iPhone 7 Plus e Samsung Galaxy A71; le occasioni più interessanti restano ad ogni modo Oppo A91 a 279 euro, Oppo A72 a 249 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, Galaxy A21, Galaxy A20e, Galaxy A31, Galaxy A71, Oppo A52 e similari.

Il volantino Trony si snoda anche attraverso altre categorie merceologiche, gli utenti possono approfittare di prezzi bassi applicati sui prodotti per la casa, sull’informatica, sui televisori, sui notebook e climatizzatori. I dettagli sono disponibili direttamente qui sotto tra le pagine in galleria.