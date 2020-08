Con grande piacere Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha annunciato quest’oggi la disponibile di Razer Kishi Universal Mobile Gaming Controller for Android (Xbox), il nuovissimo accessorio che permetterà a tutti gli utenti di giocare senza problemi con il proprio smartphone.

Il prodotto già lo avevamo recensito qualche settimana fa, è in sintesi un componente aggiuntivo per i nostri dispositivi mobile, in grado di trasformarli in una vera e propria console portatile (in stile PS Vita o Nintendo Switch, per intenderci), grazie anche all’Xbox Game Pass Ultimate.

Razer Kishi: ufficialmente in vendita

Coloro che acquisteranno la versione pensata per Xbox, potranno accedere ad oltre 100 titoli della console Microsoft, utilizzandoli direttamente sul cloud di Xbox Game Pass Ultimate. Sono inclusi 14 giorni di prova gratuita, poi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a parte per continuare a godere della stessa esperienza. Allo stesso modo, ricordiamo che il cloud gaming sarà disponibile solamente dal 15 settembre, non prima.

Tutte le funzioni presenti di default sul Razer Kishi sono arricchite dall’inserimento dei pulsanti Xbox Nexus, View e Menu.

La connessione, esattamente alla pari del Razer Kishi originario, sarà possibile tramite la USB type C direttamente integrata nell’accessorio, senza necessitare di una ricarica apposita o di prese aggiuntive. Il prezzo della versione appositamente pensata per Xbox è di 109,99 euro, sono inclusi, come specificato in precedenza, 14 giorni di Xbox Pass; l’acquisto può essere completato già da oggi sul sito ufficiale, anche se ci teniamo a ricordare che il cloud gaming non sarà disponibile prima del 15 settembre.