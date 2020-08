Guidare una vettura è certamente una delle attività più importanti per qualunque cittadino della nostra penisola ed anche del mondo, essa infatti ci consente di spostarci sia per motivi personali ma anche per lavoro o per raggiungere le mete di vacanza.

Ovviamente passo obbligato per garantire la sicurezza nostra e di chi ci sta intorno è quello di rispettare norme e divieti del codice della strada, la cui infrazione, in caso di riconoscimento da parte di autorità competenti può portare ad una sanzione amministrativa (multa) con anche la decurtazione dei punti presenti sulla nostra patente.

La decurtazione dei punti corrisponde ad un malus che, se raggiunto il termine dei punti stessi, porta alla necessità di revisione della patente e quindi di rifare l’esame stesso.

Come ben sappiamo i punti sono 20 in totale e in caso di multa si avrà una perdita che per i neo patentati risulterà addirittura doppia a fronte di un massimo di 15 punti decurtabili alla volta.

Per fortuna i punti però non sono solo decurtabili, ma anche cumulabili come premio, se infatti non andremo incontro a sanzioni, ogni anno riceveremo un bonus di 2 punti da aggiungere a quelli che abbiamo.

Verificare il saldo punti

Ovviamente a fronte di questo contesto amministrativo legato ai punti, un passo fondamentale diventa il poter verificare il saldo dei punti sulla nostra patente, in modo tale da non correre il rischio di incappare in una sanzione con decurtazione fatale e quindi obbligante a ripetere l’esame per poter riavere la nostra patente.

Per darvi una mano in questa pratica di non poca importanza, il Ministero dei Trasporti ha deciso di offrirvi tre modi per verificare il saldo dei punti, di cui due online ed uno telefonico, i quali appunto vi consentono di verificare rapidamente quanto desiderato e ogni volta che lo volete, vediamoli insieme: