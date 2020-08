copertura in tutto il territorio nazionale. Quindi, ogni anno diversi istituti si occupano di venire a conoscenza di questa particolare caratteristica attraverso diverse serie di analisi. Questi risultati possono essere in grado di aiutare ogni singolo utente a scegliere in maniera sempre più accurata l’operatore che può fare al suo caso. A quanto pare, non è affatto semplice sapere con precisione quali operatori telefonici nazionali tra Vodafone, TIM, WindTre e Iliad riesce ad offrire la migliorein tutto il territorio nazionale. Quindi, ogni anno diversi istituti si occupano di venire a conoscenza di questa particolare caratteristica attraverso diverse serie di analisi. Questi risultati possono essere in grado di aiutare ogni singolo utente a scegliere in maniera sempre più accurata l’operatore che può fare al suo caso.

Inoltre, queste ricerche stabiliscono anche un’importante classifica a riguardo. I dati riportati di seguito potrebbero non essere aggiornati proprio alle ultime uscite, tuttavia, ci teniamo in ogni caso a ricordare quale operatore oggi garantisce una rete Top Quality. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Operatori telefonici: chi tra TIM, Vodafone, WindTre e Iliad offre una migliore copertura?

I dati prodotti da OpenSignal, impresa leader in questo settore ci consentono di rispondere a questa difficile domanda. Prendendo in considerazione gli ultimi dati disponibili, è possibile vedere la classifica odierna per il miglior operatore con la miglior copertura è TIM, la quale si distacca da Vodafone solamente per pochi punti. Successivamente, seguono Wind Tre e Iliad.

L’analisi è stata effettuata prendendo in considerazione vari criteri, ossia la “velocità di download“, “velocità in upload“, “latenza“, “fornitura della rete 4G“. Tuttavia, come abbiamo già accennato prima, questa analisi non può essere confermata completamente soprattutto per il periodo di cambiamenti in cui ci troviamo. Questi cambiamenti però non dovrebbero essere così marcati anche in futuro, quindi questo dato può essere tranquillamente confermato anche per i prossimi mesi.