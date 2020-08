Nel 2020 la probabilità di incappare in truffe telefoniche è decisamente alta a causa di troll e Call Center di dubbia moralità. In molti casi non si riconosce il numero o questo vien e esplicitato in chiaro sul display risultando comunque sconosciuto. Può accadere sia per recapiti di telefonia fissa che mobile. In ogni caso possiamo scoprire l’identità del numero utilizzando alcuni trucchetti che smascherano potenziali attività di marketing aggressivo e fraudolento così come semplici utenti. Ecco come fare.

Come scoprire di chi è un numero di telefono sconosciuto

Potremmo non avere l’identificativo del chiamante per il telefono fisso di casa e nessun webserver con i file di log delle telefonate. In questi casi esistono degli strumenti ad hoc per identificare l’anonimo utente all’altro capo del telefono. I metodi migliori restano: ricerca Google ed altri servizi famosi che tratteremo qui di seguito.

Ricerca numero Google

Una semplice ricerca online può bastare per smascherare un utente che chiama al nostro numero. Basta digitare il recapito nell’apposito campo ed appaiono tutta una serie di risultati che potrebbero contrassegnare il recapito come numero sospetto. Se correlato all’attività di spam e truffa riceve una valutazione negativa e possiamo quindi inserirlo nella nostra personale Black List.

Tellows e TrueCaller

Oltre ai più caratteristici motori di ricerca ci si può affidare a soluzioni del calibro di Tellows e TrueCaller. Il primo, disponibile anche quale app mobile, consente di accedere al background di segnalazioni fatte dalla comunità per numeri fissi non riconosciuti come affidabili. TrueCaller svolge le medesime funzioni e nella sua versione mobile consente anche l’analisi degli SMS ed il loro blocco in lista nera.

Pagine Bianche e Pagine Gialle

Un tempo l’elenco telefonico era cartaceo ma oggi è possibile avere un database online di numeri affidabili. Una ricerca incrociata che tenga conto dell’uso di Pagine Bianche e Pagine Gialle concorre a palesare l’identità della persone che sta all’altro capo del telefono. Le versioni web-app sono affidabili al pari delle applicazioni disponibili gratuitamente per dispositivi Android ed iOS.