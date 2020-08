Da diverso tempo, ormai, Xiaomi rappresenta un leader indiscusso nel mondo della tecnologia e degli Smartphone. Nonostante la recente crisi Stati Uniti – Cina abbia minato i rapporti fra le due potenze mondiali, fortunatamente Xiaomi è riuscita ad evitare i colpi più duri. Superata la fase 1 dell’emergenza Covid-19, quindi, il colosso Cinese ha deciso di annunciare ufficialmente l’arrivo di MIUI 12 che, come possiamo facilmente immaginare, introdurrà molteplici novità interessanti.

Il nuovo aggiornamento, quindi, fa un salto in avanti in termini di autonomia. Grazie ad un nuovo algoritmo per la gestione del risparmio energetico, infatti, le prestazioni delle batterie miglioreranno sensibilmente. Inoltre, secondo le indiscrezioni, Xiaomi è pronta ad introdurre nuovi loghi ed animazioni più fluide che, di fatto, migliorano estremamente l’esperienza lato utente. Non è ancora chiaro quando MIUI 12 verrà rilasciata ma, ad oggi, Xiaomi ha reso pubblica la lista ufficiale degli Smartphone che aggiorneranno. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

MIUI 12: ecco tutti gli Smartphone che ricevono l’update

Scopriamo di seguito la lista ufficiale degli Smartphone che riceveranno la nuova MIUI 12: