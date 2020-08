L’operatore semivirtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di aggiornare il proprio portafoglio di offerte, introducendo anche alcune promozioni estive con Giga aggiuntivi, sia per nuovi che già clienti.

La compagnia ha anche confermato il cambio della lista degli operatori di provenienza per alcune promozione Operator Attack, mentre continua online la promozione del primo mese gratis per l’offerta Kena 5.99. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile aggiorna il portafoglio delle proprie offerte

A partire dallo scorso 3 agosto 2020 le due offerte di tipo Operator Attack denominate Kena 5.99 e Kena 7.99 cambiano le proprie liste degli operatori che possono attivarle effettuando la portabilità del numero. Inoltre grazie all’opzione Estate, i nuovi clienti che attivano una nuova offerta dell’operatore durante il mese di agosto 2020, avranno anche in automatico 30 GB di traffico internet gratuito da sfruttare nel primo mese dopo l’attivazione.

Kena 5.99 comprende quindi minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 5.99 euro al mese e in più 30 GB gratis per i primi 30 giorni per chi l’attiva nel mese di agosto 2020, arrivando così ad un totale di 100 GB a disposizione durante il primo mese. A partire dal 3 agosto 2020 la nuova lista completa degli operatori da cui i nuovi clienti possono provenire per attivare Kena 5.99 comprende soltanto Iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile, 1Mobile, Digi Mobil, Fastweb e Intermatica.

Se si attiva online, Kena 5.99 prevede il primo mese gratis, promozione che è stata prorogata ancora fino al 1° Settembre 2020, salvo cambiamenti, similmente a quanto accade in alcuni rivenditori aderenti con la Kena 5.99 Solo Negozi. In più i costi di attivazione e della SIM sono gratuiti. Per scoprire tutte le altre offerte o maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.