Huawei: nuova sorpresa sulla EMUI 11 e sulla EMUI 10.1, ecco la lista

Il periodo per Huawei risulta abbastanza ambiguo, visto che da una parte il colosso ha perso tantissimi utenti a causa delle decisioni del governo americano, mentre dall’altra le vendite restano saldamente in testa alla classifica.

Nel frattempo però l’obiettivo dell’azienda è sempre quello di migliorare i propri smartphone, anche quelli lanciati in passato. A tal proposito il miglioramento delle interfacce basate su Android procede a gonfie vele, proprio come si è visto nel caso della EMUI 10.1. Quest’ultima sto per arrivare anche per la restante parte dei dispositivi, con tante novità come ad esempio animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Intanto si susseguono tantissimo indiscrezioni in merito alla lista di smartphone che riceveranno la prossima EMUI 11. Per questo abbiamo provveduto a stilare entrambe le liste proprio qui in basso.

Huawei: ecco gli smartphone che a breve riceveranno la EMUI 10.1 e in seguito la EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11