Comet sale di giri con il volantino che include i cosiddetti Saldi Hi-Tech per una vacanza al top, sono previsti sconti fino al 50%, ed addirittura in negozio fine serie (con scorte limitate) con riduzioni fino al 70% rispetto al listino originario.

La validità della campagna è fissata precisamente al 18 agosto, gli utenti possono accedervi sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale (la spedizione è gratuita solamente in alcuni casi). Al superamento di una prestabilita soglia di spesa, infine, ricordiamo che è previsto il Tasso Zero con pagamento rateizzato in 10 o 20 mensilità.

Volantino Comet: tutte le offerte migliori del momento

Gli smartphone in promozione sono sicuramente interessanti, tra i migliori troviamo Huawei P Smart Z in vendita a soli 149 euro, passando anche per Samsung Galaxy S20+ a 779 euro, Galaxy A51 a 269 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Galaxy A20s a 169 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei P40 Lite E a 169 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Oppo A72 a 249 euro, Oppo A52 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 199 euro, Xiaomi Redmi 9A a 119 euro o iPhone 11 a 799 euro.

Se interessati invece al reparto wearable, non dimenticatevi del Samsung Galaxy Watch da 42mm a 199 euro, Huawei Watch GT 2e a 149 euro o Huawei Band 4 a soli 29 euro.

Il volantino Comet lo potete sfogliare direttamente a questo link, il nostro consiglio è di recarvi anche in negozio per scoprire i prezzi più bassi.