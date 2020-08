Il recente volantino Carrefour sta per essere disattivato, gli utenti si ritrovano ad avere ancora solamente oggi per mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione a prezzi effettivamente ridotti rispetto al listino originario.

In scadenza proprio oggi, 5 agosto 2020, la campagna promozionale è caratterizzata prima di tutto dalla possibilità di ricevere buoni sconto completamente gratuiti con l’acquisto di determinati prodotti. A differenza di quanto già visto da Trony, in questo caso il cliente potrà godere dei coupon, non al raggiungimento di una determinata cifra di spesa, quanto proprio con l’acquisto dei prodotti contrassegnati (i buoni sconto sono cumulabili).

La consegna avverrà direttamente in cassa, ma ricordiamo che non potranno essere applicati nell’immediato, sarà necessario tornare un secondo momento in negozio ed effettuare un’altra spesa.

Volantino Carrefour: grande risparmio per ogni utente

Il volantino Carrefour è condito con offerte applicate agli smartphone Android, però non di fascia particolarmente elevata, è da notare infatti la presenza di modelli il cui prezzo effettivo non supera i 399 euro. Tra i migliori troviamo sicuramente Samsung Galaxy A40, Xiaomi Redmi 8A, Huawei P30 Lite News Edition, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 8T o similari.

Se interessati invece al mondo Apple, da segnalare la presenza di iPhone 11, acquistabile a 829 euro, o di iPhone SE 2020, oggi disponibile a 499 euro. Le offerte del volantino Carrefour non terminano qui, se le volete sfogliare nel dettaglio potete decidere di aprire le pagine che trovate elencate poco sotto, ricordando però le limitazioni discusse in precedenza.