I clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali, esclusi Kena Mobile, ho Mobile, Lycamobile e Very Mobile, che decidono di effettuare la portabilità del numero a WindTre hanno la possibilità di attivare una nuova offerta la cui attivazione può essere effettuata soltanto nei punti vendita di alcune province d’Italia.

WindTre Go 70 Fire Plus: la nuova offerta propone minuti, SMS e 70 GB a soli 6,99 euro al mese!

La nuova offerta lanciata dal gestore per i clienti Iliad e MVNO è la WindTre Go 70 Fire Plus Limited Edition. I nuovi clienti procedendo con l’attivazione della tariffa hanno la possibilità di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo dell’offerta è di soli 6,99 euro al mese.

La tariffa è sostanzialmente una nuova versione della WindTre Go 50 Fire Plus rivolta esclusivamente ai clienti Iliad che procedono con l’acquisto della nuova SIM tramite il sito ufficiale dell’operatore. A variare, infatti, è soltanto la quantità di Giga di traffico dati mensili proposti e la modalità di attivazione.

Anche in questa occasione l’operatore WindTre offre la possibilità di ottenere l’offerta senza andare incontro ad alcun costo di attivazione. I nuovi clienti, dunque, dovranno sostenere esclusivamente la spesa necessaria per l’acquisto della SIM ed effettuare una prima ricarica dall’importo pari a quello previsto per il primo rinnovo della tariffa.

Si ricorda che la nuova offerta non può essere richiesta in tutti i punti vendita del gestore e che l’attivazione può avvenire soltanto dopo aver trasferito il numero da uno degli operatori indicati.