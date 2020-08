WhatsApp: il trucco per sapere l'ora in cui un messaggio è stato letto

Le qualità e le funzionalità di WhatsApp che vengono messi ogni giorno a disposizione del pubblico sono in dubbio. Il colosso è diventato tale grazie alla porto dei clienti, i quali però sono felicissimi di poter sfruttare più tipologie di funzioni. Queste sono state apportate pian piano negli anni con i tanti aggiornamenti, i quali sono riusciti dunque ad introdurre novità senza fine.

Nel frattempo sono tanti coloro che cercano di cercare al di fuori nuove funzionalità mediante app di terze parti. In particolar modo l’obiettivo è la privacy, ovvero riuscire a preservarla o magari ad infrangerla nei confronti di altre persone.

WhatsApp, in questo modo potrete venire a conoscenza dell’orario preciso in cui un messaggio è stato letto

Quando appaiono le celebri spunte blu sappiamo che il nostro messaggio è stato effettivamente recapitato e letto. Chiaramente nessuno può conoscere l’orario preciso in cui è avvenuta la lettura del testo, anche se è un metodo a quanto pare esiste.

Il modo per conoscere effettivamente l’orario in cui il messaggio è stato letto è molto semplice. Per verificarlo sarà sufficiente tenere premuto sul messaggio di cui vogliamo conoscere tali informazioni. Tenendo premuto, questo verrà selezionato e dunque evidenziato. Selezionando poi l’icona in alto contrassegnata dalla lettera “i” in un cerchio, potremo dunque scorgere l’orario preciso nel quale il messaggio è stato letto. Ovviamente non si tratta di un trucco vero e proprio, ma di una possibilità che WhatsApp mette a disposizione di tutti in maniera gratuita. Ovviamente in molti non la conoscono, e proprio per questo motivo abbiamo deciso di renderla pubblica.