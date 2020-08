WhatsApp sta per lanciare un nuovo tipo di messaggi, sono in molti gli utenti che nei mesi scorsi hanno chiesto a gran voce l’inserimento dei messaggi a tempo; ora sembra che la compagnia voglia accontentarli. Tuttavia la nuova funzione sembra leggermente diversa da quella che si aspettavano gli utenti; in molti infatti auspicavano la presenza di un timer da poterlo impostare a piacimento, più o meno come accade su Telegram.

Invece sembra proprio che il tempo di prima della cancellazione del messaggio sarà fisso e sarà di una settimana. Bisogna essere onesti, WhatsApp risulta ancora piuttosto indietro in termini di servizi forniti rispetto alle concorrenti, puntando più sulla grandezza della comunity che sull’innovazione del servizio. Sembra però che adesso voglia rimettersi in carreggiata, forse anche per la sempre più forte concorrenza di Telegram.

WhatsApp: il funzionamento e il lancio dei messaggi a tempo

Su questa nuova funzionalità, al di la della sua reale esistenza, si sa ben poco; rivelata da un leak lanciato da WabetaInfo i nuovi messaggi non sono disponibili neanche nella versione beta dell’app. Non è chiaro se la funzione sarà disponibile solo nelle chat di gruppo o anche in quelle normali.

Il dubbio sorge spontaneo dato l’intento dietro questa funzionalità; i messaggi che si autocancellano dopo 7 giorni infatti potrebbero essere uno strumento fornito a gli amministratori dei vari gruppi WhatsApp per dare loro più margine nella gestione del party. Ad oggi dunque non si ha una data precisa per il lancio della nuova funzione anche se, con ogni probabilità, avverrà dopo la fine dell’anno, la rincorsa a Telegram è ancora lunga.