Vodafone tenta in tutti i modi di avere la meglio direttamente su Iliad con una promozione che cerca di acquisire il maggior numero di utenti, andando difatti a proporre in cambio un bundle davvero invidiabile, all’interno dell’offerta si possono trovare anche 50 giga di traffico dati a basso prezzo.

Raggiungibile esclusivamente in versione operator attack, quindi per i soli clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da uno specifico operatore telefonico, al momento annoveriamo Iliad e MVNO in generale. La Special 50 Digital Edition richiede un esborso iniziale di 10 euro per il solo acquisto della SIM ricaricabile, senza eccezioni per costi aggiuntivi legati all’offerta in sé. Va ricordato, infatti, che la soluzione corrente non prevede alcun tipo di vincolo contrattuale, ciò sta a significare che l’utente potrà richiedere la portabilità verso qualsiasi altra azienda quando vorrà, senza costi aggiuntivi o quant’altro.

Passa a Vodafone: cosa contiene l’offerta

La Special 50 Digital Edition integra contenuti davvero interessanti, dietro il pagamento di soli 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo, il cliente si ritrova a poter accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, passando anche per illimitati minuti e SMS da utilizzare verso tutti.

L’attivazione della promozione è possibile direttamente in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ricordiamo infatti che non risulta essere raggiungibile sul sito ufficiale o altrove in Italia. Allo stesso modo, la navigazione è possibile con velocità 4.5G senza limitazioni particolari, con smartphone abilitato si potranno raggiungere anche 600Mbps in download senza problemi.