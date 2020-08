Vodafone: la campagna estiva lancia 3 offerte Special fino a 50GB

Riuscire a tenere il distacco con tutte le altre case telefoniche risulta sempre più difficile visti i grandi miglioramenti compiuti. La concorrenza di Vodafone sta pian piano prendendo piede in tutta Italia, soprattutto grazie all’aumento dei contenuti e alla diminuzione dei prezzi. A dare il via a tutto ciò ci ha pensato Iliad, gestore arrivato poco più di due anni fa con prezzi mai visti prima d’ora.

Per riuscire a tenere il confronto tutti gli altri gestori telefonici mobili hanno dovuto ridurre i propri prezzi, con Vodafone che si è ritrovata spiazzata. L’azienda in seguito ha però pensato a tante nuove soluzioni, le quali sono arrivate sotto forma di offerte irrinunciabili. In questo momento ci sono ben tre nuove offerte che il pubblico può sottoscrivere in qualsiasi momento, riuscendo ad avere minuti e giga in quantità.

Vodafone, ecco tutte le migliori offerte che gli utenti possono ottenere

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga