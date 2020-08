L’emergenza Covid-19 ha costretto circa metà della popolazione mondiale a restare in casa. Gli ultimi 3 mesi di Lockdown, dunque, hanno fatto si che Netflix diventasse in poco tempo un elemento fondamentale per trascorrere le proprie giornate. Non a caso, infatti, il colosso Americano ha registrato un clamoroso boom di ascolti che, di fatto, ha permesso ad alcune serie TV di ottenere il successo che meritavano. Tra i titoli maggiormente apprezzati negli ultimi mesi, dunque, troviamo anche Lucifer, Vis à Vis e The Witcher. Scopriamo di seguito tutte le novità in arrivo.

Lucifer, Vis à Vis e The Witcher: ecco cosa ci aspetta in futuro

Iniziamo parlando di Lucifer. La serie TV, come ben sappiamo, ha vissuto un passato burrascoso ma, negli ultimi anni, Netflix è intervenuta per salvarla dalla cancellazione. Ad oggi, quindi, Lucifer risulta essere uno dei titoli più apprezzati di sempre, tant’è che milioni di persone in tutto il mondo attendono con ansia il rilascio della 5 stagione. Finalmente, però, abbiamo una data: Lucifer 5 arriverà su Netflix il 21 Agosto 2020.

Proseguiamo con Vis à Vis. La serie TV spagnola, come abbiamo potuto notare sui Social, negli ultimi mesi ha ottenuto un enorme successo. Pochi giorni fa, di fatto, è stata pubblicata su Netflix la 5 stagione dal titolo “El Oasis”. Purtroppo, però, non ci sono notizie in merito ad una prossima season.

Terminiamo con The Witcher. Geralt e le sue avventure hanno completamente stregato milioni di persone in tutto il mondo. Purtroppo, però, i fan della serie dovranno attendere ancora del tempo poiché, a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese per la seconda stagione sono state temporaneamente sospese. Ciononostante, però, Netflix ha appena annunciato un prequel della serie intitolato “The Witcher: Blood Origin”. Quest’ultimo, quindi, sarà ambientato ben 1200 anni prima dei fatti narrati nella serie principale.