Trony, almeno per quanto riguarda i punti vendita dislocati nella regione Veneto, propone un volantino che a conti fatti viene definito addirittura migliore dei saldi estivi, proprio per la sua capacità di ridurre al massimo i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti inclusi.

Gli acquisti, come specificato poco sopra, possono essere completati solamente nei punti vendita di proprietà dei soci nella regione Veneto, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. E’ presente l’ormai solito Tasso Zero, possibilità di pagare in 20 rate fisse senza interessi, quindi con TAN e TAEG allo 0%, solo però al superamento di una determinata soglia minima di spesa.

Trony: ecco i prezzi migliori dei saldi

In prima pagina scopriamo uno dei prezzi su cui Trony cerca di fare più affidamento, l’Apple iPhone 7 Plus in vendita a 369 euro, non sarà il modello più recente in assoluto, resta però ancora richiestissimo dalla popolazione italiana e non solo.

Parlando invece di dispositivi di casa Android, ecco spuntare una lunga lista di sconti, tra questi annoveriamo Samsung Galaxy A21 a 199 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Galaxy a31 a 269 euro, Samsung Galaxy Note 10 a 699 euro, Galaxy S10 Lite a 469 euro, Galaxy A71 a 369 euro, Oppo A91 a 279 euro, Oppo A52 a 169 euro, Oppo A72 a 249 euro, Huawei Y6s a 129 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Nokia 2.2 a 99 euro, Alcatel 1SE a 119 euro o LG K51s a 179 euro.