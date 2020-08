The Order e Dark: le verità celate nelle serie televisive horror

Gli amanti del brivido non possono non aver visto The Order e Dark, in onda sulla piattaforma americana streaming Netflix. Le serie televisive si distinguono per il loro gusto cupo, agghiacciante, entusiasmante e tenebroso. Tali caratteristiche non sono difatti facili da trovare sul panorama delle serie televisive, ma quale trama custodiscono? La prima elencata vede protagonista un giovane ragazzo di nome Jack Morton alle prese con una pericolosa società segreta denominata “Ordine Ermetico della Rosa Blu”. La seconda invece affronta la tematica della scomparsa di due adolescenti nel bosco di una città tedesca. Tale tragico evento unisce quattro famiglie (i Kahnwald, i Nielsen, i Doppler ed i Tiedemann) verso la ricerca disperata dei ragazzi.

The Order e Dark: in arrivo delle pessime notizie dalla piattaforma americana

Coloro che hanno amato la serie tv Dark non saranno molto felici dopo questa notizia. Sì, perché non ci sarà una nuova stagione né tantomeno dei nuovi episodi. Il 27 giugno scorso (data d’approdo della terza parte) gli autori dello show dichiaravano infatti: “È ufficiale, stiamo lavorando sulla 3 stagione di Dark! Sarà il ciclo conclusivo di questo grande viaggio. Abbiamo sempre pensato a tre stagioni quando abbiamo creato Dark, e siamo felici di annunciare che le riprese della 3 e ultima stagione inizieranno tra quattro settimane. In questo modo potremo darvi il capitolo finale di Dark già nel corso del prossimo anno. Grazie a Netflix per la fiducia. Grazie a tutti i fan di Dark da tutto il mondo, siete fantastici e vi amiamo!”

Per quanto riguarda invece The Order, uscita lo scorso 18 Giugno con la seconda stagione, le notizie sono positive. È ancora troppo presto per dichiarare il suo arrivo, ma si pensa che il nuovo approdo avverrà per il 2021!