Alcune tra le serie ultra gettonate sono: Stranger Things, Dark, The Order, You e Tredici. Netflix propone ogni giorno interessanti contenuti di ogni genere. Esistono moltissime serie TV, infatti, che hanno riscosso un notevole successo e di cui spesso mi fanno si aspettano nuove stagioni. Ecco tutte le informazioni che possediamo sulle ultime novità di queste cinque serie TV acclamate dal pubblico.

Dark, The Order, Stranger Things, Tredici e You, tutte le notizie più recenti

Strangers Things, aveva iniziato le riprese della quarta stagione poco prima dell’inizio del lock down. Per questioni di sicurezza relative al Covid, non sappiamo ancora quando le sue riprese gli cominceranno ma si vociferava che sarebbe accaduto presto. Tuttavia, ci sono ancora pochissime notizie e pertanto l’uscita della serie è rinviata a data da destinarsi.

The Order è una serie horror soprannaturale di cui fino ad ora sono andate in onda due stagioni. Perché non ci siano ancora conferme ufficiali, è piuttosto probabile che ne terza stagione venga presto rinnovata.

Partiamo da Dark, la quale è la stagione con le notizie più fresche, in quanto la terza stagione è andata da poco in onda su Netflix. Purtroppo per i fan però, fin dall’inizio la saga è stata presentata come una trilogia, pertanto con questa ultima stagione si conclude il ciclo narrativo. Dato il successo, è possibile che gli autori avviino presto nuovi progetti, ma per ciò che riguarda Dark, è tutto.

Parliamo adesso di You. La serie, come molti sapranno, e tratta dall’omonimo libro. Si tratta di un thriller psicologico che racconta di un ragazzo il quale non si rende conto di essere uno stalker e più avanti, un assassino. Le prime due stagioni hanno riscosso successo e i fan attendono la terza, la quale è stata rinnovata. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non abbiamo ancora novità su quando sarà possibile vedere i nuovi episodi.

Anche Tredici, esattamente come Dark, ha visto con la quarta stagione, la conclusione del suo ciclo narrativo. Questa serie in cui drammi adolescenziali si mescolano a tematiche importanti come il suicidio, ha avuto un successo veramente notevole tra vari tipi di pubblico.