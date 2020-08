Da tempo, ormai, Xiaomi domina il settore dell’hi-tech e, in particolare, quello degli Smartphone. Dopo aver selezionato alcuni dei migliori prodotti utili per difendersi dal contagio da Covid-19, quest’ultima è tornata a lavorare sui propri Device, annunciando una nuova versione del sistema operativo di proprietà. Stiamo parlando della nuova MIUI 12 che, come possiamo immaginare, introduce sui dispositivi del colosso Cinese parecchie novità molto interessanti.

La prima in assoluto riguarda un estremo miglioramento delle prestazioni in termini di batteria, dovuto principalmente all’introduzione di un potente algoritmo per la gestione del risparmio energetico. Il nuovo sistema, inoltre, introduce anche delle importanti modifiche dal punto di vista grafico. Nuove icone ed animazioni più fluide, infatti, permettono di offrire un’esperienza lato utente ancor più performante. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

MIUI 12: ecco la lista completa degli Smartphone che ricevono l’aggiornamento

Scopriamo di seguito quali saranno gli Smartphone che riceveranno la nuova MIUI 12: