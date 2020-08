L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di dire addio ad un servizio ormai poco utilizzato da parte degli utenti, a differenza di quanto lo era solamente qualche anno fa.

Fino alla nascita dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, l’unico modo per poter inviare immagini o messaggi animati era tramite gli MMS. Ve li ricordate?.

Kena Mobile dice addio agli MMS

Gli MMS hanno rappresentato un pezzo importante della storia della messaggistica multimediale, ben prima dell’avvento delle piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram. Ormai il servizio MMS è superato e anche Kena Mobile ne sta prendendo atto. L’operatore virtuale sta avvertendo i suoi clienti riguardo la chiusura definitiva del supporto agli MMS. Dal prossimo 6 novembre 2020 i clienti Kena Mobile non potranno più inviare e ricevere MMS. La comunicazione sta avvenendo via SMS e riguarderà tutti i clienti dell’operatore virtuale.

Ecco un esempio di SMS che l’operatore sta inviando ai propri clienti: “Gentile Cliente, dal 6 novembre 2020 il servizio di invio e ricezione MMS chiude, quindi a partire da questa data non sarà più disponibile“. I messaggi inviati ai clienti Kena riportano anche date diverse. C’è anche chi ha ricevuto l’SMS che riporta la data di disattivazione del servizio MMS dal 9 Novembre 2020. La dismissione riguarderà tutti i clienti Kena Mobile a scaglione.

La motivazione, secondo quanto riportato da alcuni consulenti del Servizio Clienti, è che il servizio MMS ormai è obsoleto e superato con le app di messaggistica. Fino al mese di novembre vi ricordo che il costo per ogni MMS inviato è di 1.20 euro indipendentemente dalla sua dimensione in KB come previsto dal piano base Kena Mobile. La fase di ricezione, naturalmente, non prevede alcun costo.