Iliad è oramai un punto di riferimento importante per tutti coloro che cercano un provider di telefonia in grado di garantire ampie soglie di consumo e prezzi da ribasso. Il gestore francese nel corso di questi due anni ha prima eguagliato e poi anche superato – in alcuni momenti – la popolarità di operatori come TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, le offerte low cost sono sempre più complete con questi tre servizi

Anche in estate, i punti di riferimento per i nuovi ed i vecchi abbonati di Iliad saranno la promozione Giga 50 e Giga 40. Oltre ai costi da ribasso, queste particolari iniziative sono vantaggiose anche per la proposta di tre servizi che saranno garantiti in modo del tutto gratuito.

Chi acquista una SIM con Iliad, ad esempio, avrà in prima istanza la possibilità di effettuare telefonate a costo zero verso alcuni paesi esteri. In oltre sessanta nazioni del mondo, gli utenti potranno comunicare in tutta serenità con parenti ed amici.

Attivando una delle due ricaricabili di Iliad, inoltre, anche il servizio della segreteria telefonica potrà essere utilizzato completamente a costo zero. A differenza di altri operatori attivi in Italia, quindi, non ci saranno costi extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

Sempre in una dinamica di grande differenziazione della politiche commerciali di TIM, Vodafone e WindTre, Iliad rende disponibile senza costi ulteriori rispetto alla ricaricabile anche i servizi “Mi Richiami” ed il “Chi è”. Con l’operatore transalpino la tracciabilità delle telefonate sarà sempre disponibile e senza ulteriori costi aggiuntivi per la propria ricaricabile.