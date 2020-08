Expert racchiude all’interno del nuovo volantino Fuoritutto alcune delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prezzi bassi e di riduzioni notevoli, senza doversi minimamente preoccupare di regionalità o altre limitazioni particolari.

L’accesso alle promozioni che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, è aperto ad ogni cliente in Italia, ciò sta a significare che tutti potranno richiedere ed usufruire dei prezzi indicati. Gli acquisti online prevedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, senza limiti di ordine o quant’altro.

Volantino Expert: queste offerte sono ottime

I prezzi degli smartphone appaiono essere fortemente ribassati rispetto ai listini originari, a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter acquistare Xiaomi Redmi Note 9 a 199 euro, affiancato da Oppo A52 a 169 euro, Samsung Galaxy A31 in vendita a 249 euro, Galaxy A20e a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro disponibile a 299 euro, LG Velvet a soli 549 euro, Huawei Y5p a 99 euro, LG K41s a 149 euro o Wiko Y50 a 59 euro.

Non mancano anche soluzioni più costose, come Huawei P40 e P40 Pro, in vendita rispettivamente a 699 e 949 euro, per finire poi su Moto G8 Power Live a 169 euro, Oppo A91 a 279 euro, Samsung Galaxy S10 Lite disponibile a 469 euro, nonché Galaxy A30s a 199 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro o Oppo A72.

Tutti i prodotti li potete sfogliare, scoprendo anche le altre categorie merceologiche non discusse nel nostro articolo, aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.