Il sistema Digital Video Broadcasting Television rappresenta l’ecosistema fondamentale per l’uso dei canali radiotelevisivi. A partire da Giugno 2020 lo standard di comunicazione cambia adeguandosi alle direttive impartite per il DVB T2 che introduce i canali in alta definizione.

Alcuni utenti stanno riscontrando difficoltà specifiche nel ricevere i canali RAI e Mediaset al cui posto appare una schermata di errore che varia da televisore a televisore. Potrebbe riportare la dicitura “nessun segnale” o “cambia sorgente”. In ogni caso la questione si risolve abbastanza facilmente. Scopriamo come fare.

Individuare la causa del problema televisivo

L’origine del malfunzionamento potrebbe riguardare tutti i canali oppure un canale specifico. Nel primo caso potrebbe esserci un problema con l’antenna o con il cavo. Controlla il partitore televisivo (se il problema riguarda tutti i tuoi televisori) ed il collegamento alla presa TV (se il problema si presenta su un unico dispositivo) per verificare la corretta installazione del cavo.

Per la ricezione dei nuovi canali HD non è richiesto l’uso di una antenna DVB T2 e nemmeno l’intervento di un tecnico. Potrebbe essersi semplicemente spostata a causa di un cattivo ancoraggio alla struttura portante.

Se nemmeno un accurato controllo dell’hardware esterno funziona è tempo di valutare anche un’altra ipotesi. Molto probabilmente serve un controllo per la compatibilità. Tutto si effettua direttamente dal televisore aggiornando la lista LCN onde individuare i canali 100 e 200 attraverso cui raggiungere il test gratuito DVB T2. Si possono presentare due casistiche:

POSITIVO : i canali sono attivi ed il problema potrebbe essere altrove

: i canali sono attivi ed il problema potrebbe essere altrove NEGATIVO: l’apparecchiatura necessita l’integrazione di nuove componenti

Nel primo caso siamo già pronti per il Digitale Terrestre 2.0 con il problema che potrebbe ricondursi a qualche altro malfunzionamento specifico del sistema. Nella seconda ipotesi, invece, occorre seguire le successive indicazioni.

Cambiare decoder DVB T2 per ricevere tutto Gratis

In presenza di vecchi televisori non compatibili è possibile che si debba intervenire con un cambio decoder o TV. La prima ipotesi è agevolata dal bonus TV indetto dal Ministero per lo Sviluppo Economico che concede decoder Gratis alle famiglie. Basta recarsi in negozio con l’autocertificazione ISEE per uscirne con il nuovo componente a costo zero.

Ma più spesso il nostro televisore è inadeguato in quanto sprovvisto di pannello HD. Vorremmo poter godere dei contenuti alla massima definizione. Possiamo farlo con la certezza di non avere cavi sparsi per casa. Compriamo un nuovo televisore sicuramente idoneo (quelli a partire dal 1 Gennaio 2017 sono sicuramente compatibili), lo colleghiamo a siamo subito online. Ma in questo caso tutta la spesa resta a carico nostro senza sconti.