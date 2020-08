Risparmiare sulla luce e sul gas sembra rientrare nell’interesse di tutti i cittadini: iniziare a prestare attenzione ai consumi e agli sprechi, però, può apparire troppo complicato per molti cittadini, i quali ricorrono a metodi illegali per ottenere lo stesso risultato non riuscendo a capire che il gioco non vale la candela. La contraffazione dei contatori è ritornata in voga ultimamente, ma attenzione poiché invece del risparmio si rischia di andare incontro ad un sovrapprezzo da stelle.

Contatori contraffatti: non è il metodo migliore per risparmiare sulle bollette

L’utilizzo di magneti o punzonatori sembra essere tornato di moda, peccato che a differenza di dieci anni fa, oggi capire chi stia utilizzando tali dispositivi è diventato molto facile per le società erogatrici di energia o gas. Un calo improvviso dei consumi rappresenta, infatti, un campanello d’allarme intrascurabile e che spinge subito le aziende ad effettuare dei controlli; nel caso il cittadino venisse colto in flagrante, poi, non solo andrebbe in conto a risvolti penali ma anche ad una sanzione salatissima per cui terranno le gambe solo a pensarci.

Nonostante ciò, risparmiare sulle bollette è possibile anche senza la contraffazione dei contatti e per mezzo di sistemi innovativi e che vanno incontro alle esigenze degli utenti come ad esempio il nuovo piano di Enel Energia. Quest’ultimo consente a chi lo attiva di ricevere ben tre ore di Energia gratis al giorno, ogni giorno, nello spacco temporale deciso in autonomia e semplicemente attraverso l’applicazione su Smartphone. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale Enel.