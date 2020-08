Comet ha recentemente attivato un volantino molto speciale tramite il quale cerca in tutti i modi di far risparmiare i consumatori che, al giorno d’oggi almeno, si ritrovano a dover cercare un nuovo climatizzatore per la propria abitazione.

Fino al 18 agosto, infatti, sul sito ufficiale è disponibile il volantino “Speciale Clima”, al suo interno sono stati posizionati tantissimi prezzi bassi da cogliere al volo, ma limitati esclusivamente alle suddette categorie merceologiche. Da segnalare la solita, ormai è una costante, presenza del Tasso Zero, il finanziamento senza interessi che prevede la rateizzazione in 10 o 20 mensilità, con pagamento diretto tramite il conto corrente bancario.

Per i codici sconto Amazon e per tutte le altre offerte del momento, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: questi sono i prezzi più bassi

Sfogliando le pagine della campagna si possono scovare alcune offerte davvero molto interessanti, come il climatizzatore Samsung (monosplit) con 200 euro di sconto, passa da 599 a 399 euro, oppure i raffrescatori d’aria portatili e compatti (tra cui troviamo anche i ventilatori a torre o standard), per finire con dispositivi leggermente più costosi dotati anche del motore da posizionare all’esterno dell’abitazione.

Tutti gli acquisti sono effettuabili sia online che nei punti vendita di proprietà di Comet, senza particolari spese aggiuntive, se non proprio la spedizione a domicilio. Ogni dispositivo che verrà acquistato è coperto dalla garanzia legale della durata di 24 mesi, essenziale per ricevere assistenza nell’eventualità in cui si dovesse registrare un difetto di fabbrica entro il periodo indicato.

Il volantino Comet lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto.