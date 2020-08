Tenere sotto controllo la propria salute è una priorità universale: fare dei check up medici, dunque, è un’esigenza che si colloca all’ordine del giorno per migliaia di utenti e che presto potrà diventare sempre più facilitata grazie alle nuove tecnologie. Immaginare di poter avere un dottore a portata di mano, nel vero senso della parola, diventerà presto possibile grazie ad un nuovo brevetto presentato a Casa Cupertino, sede natia dei famigerati iPhone.

Check-up medico: sarà possibile farlo con l’iPhone

Stando alle ultime indiscrezioni circolate sul Web, presto i melafonini di Casa Cupertino acquisteranno delle nuove funzioni legate alla salute degli utenti. Attraverso dei semplici comandi sull’iPhone, dunque, una serie di operazioni mediche potranno essere svolte come ad esempio dei mini check up. Essendo il brevetto ancora parzialmente secretato, conoscere i dettagli della nuova tecnologia risulta essere un po’ impossibile, ma quasi sicuramente la stessa finirà col stupire quanto più amanti della società possibili.

L’importanza di tenere sotto controllo la propria salute, d’altronde, non è una novità in casa Apple: già con i suoi Apple Watch la società fornisce ai consumatori la possibilità di tenere sotto controllo il proprio ritmo cardiaco attraverso degli ECG semplicissimi da svolgere, questa ulteriore novità non potrà che far piacere a tantissimi altri utenti e chissà, magari portare gli iPhone finalmente a quella svolta che li differenzia totalmente dal resto dei prodotti sul mercato.

Maggiori informazioni al riguardo seguiranno in caso di aggiornamenti. Per rimanere sempre informati sul mondo Apple, vi lasciamo la nostra sezione dedicata.