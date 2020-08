In questi ultimi anni la micromobilità basata su veicoli di piccole dimensioni come monopattini elettrici e bici elettriche ha acquistato davvero grande popolarità, questo poichè oltre ad avere un animo green, questi veicoli consentono sopratutto in ambiente urbano un agevole movimento evitando traffico e ingorghi, con anche la possibilità di ripiegare il mezzo e portarlo in ufficio con se onde evitare furti.

Con l’arrivo del Decreto Rilancio, il bonus mobilità è divenuto legge e quindi, a fronte di un finanziamento di ben 210 milioni, è possibile accedere a numerosi incentivi, da uno di 500€ per l’acquisto di uno dei veicoli citati sopra da zero, ad addirittura uno da 1500€ in caso di rottamazione di un veicolo inquinante.

Ecco le informazioni nel dettaglio

Sostanzialmente l’acceso al bonus è dedicato sia a coloro che hanno già acquistato una e-bike nel 2020 e avranno così diritto un voucher di rimborso pari ad uno sconto del 60% sul prezzo per un massimo di 500€, oppure a coloro che hanno intenzione di acquistarne una nuova, i quali potranno sfruttare la nuova piattaforma dedicata appositamente e, tramite identità SPID, richiedere un voucher sconto da utilizzare appunto per far calare drasticamente il prezzo del prodotto.

Come se non bastasse, se magari avete una vecchia automobile in disuso, super inquinante e siete anche stanchi di pagarne il bollo inutilmente, potrete sfruttare il bonus rottamazione Euro 3 che vi garantirà l’accesso ad un voucher di ben 1500€, con il quale potrete portarvi a casa la vostra e-bike a costo zero.

Un’idea niente male, dal momento che in un colpo solo avreste RC Auto, bollo e assicurazione in meno da pagare, con una e-bike in più.