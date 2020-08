WindTre supera ampiamente le offerte delle dirette concorrenti, quali sono Iliad, Vodafone e TIM, proponendo in cambio un’offerta davvero molto speciale, gli utenti si ritrovano a poter attivare 80 giga, senza spendere comunque cifre particolarmente folli.

La promozione che andremo a raccontarvi, prende il nome di Mia 80c, è distribuita ad oggi esclusivamente sotto forma di SMS attack, ciò sta a significare che può essere raggiunta in esclusiva dagli utenti che ricevono il messaggio informativo direttamente sul proprio numero di telefono. La richiesta dovrà poi essere presentata in negozio, solo ed esclusivamente dopo aver mostrato l’SMS sopra-indicato (ricordate inoltre che non può essere ceduta a terzi).

In aggiunta a tale limitazione troviamo anche la necessità di acquisto di uno smartphone in abbinata, l’anticipo è completamente azzerato, si pagheranno solamente 3 euro iniziali per la rateizzazione, ed un prezzo variabile tra 9,99 e 14,99 euro (una tantum).

Superato questo step si potrà accedere alla promozione, a tal punto il consumatore si ritroverà a versare un contributo fisso, tramite conto corrente bancario o carta di credito, pari a 16,99/14,99 o 11,99 euro (dipendentemente dallo smartphone), con l’aggiunta sempre del necessario per acquisire anche il modello selezionato.

WindTre: i contenuti dell’offerta

All’interno della Mia 80c troviamo un bundle davvero di tutto rispetto, quasi unico nel suo genere. Più precisamente il consumatore si ritrova a poter fruire di 80 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile, con l’aggiunta di 500 SMS da poter inviare a chiunque, nonché comunque illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale italiano.