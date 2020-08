Wiko a sorpresa ha presentato oggi, 3 agosto 2020, la nuovissima WiSHAKE audio collection, il giusto mix di accessori per smartphone e non solo per migliorare la vita di tutti i giorni degli utenti che amano ascoltare musica in libertà, e senza fili.

I dispositivi ufficialmente presentati al pubblico sono WiSHAKE Vibes e WiSHAKE Pocket, dotati di un grandissimo impatto visivo, la stessa Wiko li definisce trendy, garantiscono prestazioni molto interessanti a prezzi estremamente bassi.

Il WiSHAKE Vibes è un sistema di altoparlanti 2 in 1 ultra-portatile, è pensato per l’intrattenimento in movimento, dal party home-made improvvisato, sino all’ascolto di un podcast nel vostro tempo libero. Presenta un formato di pratica portabilità, con suono stereo a 360°, in modo da garantire bassi profondi e frequenze alte chiare e cristalline, nonché connettività bluetooth 5.0 per la piena compatibilità con iOS e Android (fino ad una distanza massima di 10 metri).

I piccoli altoparlanti, grazie alla presenza di clip magnetiche, possono essere combinati tra loro per la realizzazione di una soundbar di grandi dimensioni; oltre a questo, i led integrati seguiranno il ritmo dell’audio, producendo 4 effetti di colore molto interessanti. La batteria, da 800mAh, garantisce fino a 8 ore di riproduzione continuativa; non manca la resistenza agli spruzzi d’acqua IPX4.

Il prezzo al pubblico è di 49,99 euro, acquistabile in esclusiva a questo link.

Wiko WiSHAKE Pocket: i nuovi auricolari wireless

I Wiko WiSHAKE Pocket, invece, sono auricolari wireless, più precisamente true wireless, con una esperienza sonora pulita e chiara, grazie anche alla presenza di comandi intuitivi ed una pratica custodia di ricarica.

La connessione avverrà tramite bluetooth 5.0 (piena compatibilità con Android e iOS), la batteria integrata garantisce fino a 4 ore di autonomia con una sola ricarica, mentre utilizzando la stazione di ricarica si raggiungeranno 16 ore di musica.

La loro caratteristica principale è sicuramente il peso, soli 4 grammi, nonché la resistenza agli schizzi d’acqua (certificazione IPX4).

Le Wiko WiSHAKE Pocket possono essere acquistate a 29,99 euro sempre e soltanto sul sito ufficiale dell’azienda.