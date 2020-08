I cambiamenti e le novità che hanno accompagnato WhatsApp sino a questo momento sono stati accolti quasi sempre con il favore del pubblico. La chat di messaggistica istantanea nel corso degli anni ha modificato più volte il suo aspetto ed anche per il futuro prossimo sono previste grandi novità tra cui l’arrivo del servizio WhatsApp Pay.

WhatsApp, la super chat con Facebook porta gli utenti verso Telegram

Gran parte degli aggiornamenti di WhatsApp sono influenzati ovviamente da Facebook. Il social network ha acquistato la piattaforma di messaggistica nel lontano 2014. Da allora, sempre più persone parlano ed ipotizzano una clamorosa fusione fusione tra la chat e la stessa Facebook.

Sino a questo momento, rumors ed indiscrezioni di tel genere hanno trovato poco riscontro nella realtà. Tuttavia, alcune anticipazioni di WABetaInfo potrebbero ribaltare ogni scenario. Stando a quanto riportato dai leaker di oltre Oceano in casa Facebook è al vaglio l’ipotesi di una grande super chat per unire in un unico servizio sia Messenger, che WhatsApp ed Instagram (tutti i servizi di comunicazione che fanno riferimento al social).

Questo ipotetico aggiornamento, per quanto affascinante, non ha di certo incontrato il consenso del pubblico. Molti utenti, anzi, sono convinti che tra WhatsApp e Facebook, nonostante la stessa famiglia, vi debba essere una sorta di indipendenza di fondo. La notizia della possibile fusione tra i due servizi ha scatenato tanti malumori in rete. Molti utenti, addirittura, minacciano ora una fuga dalla piattaforma di messaggistica per un approdo naturale verso il principale rivale, Telegram.