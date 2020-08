Vodafone: è gran successo con le tre nuove promo fino a 50GB

La campagna promozionale estiva di Vodafone si fa sentire per evitare che qualcun altro provi a rubargli utenti. Il gestore colorato di rosso è stato infatti saccheggiato dai vari gestori virtuali e da Iliad, che più di tutti è riuscito a portargli via clienti.

La prima posizione nella graduatoria dei provider telefonici mobili resta ben salda, ma Vodafone vuole in tutti i modi prendersi la sua rivincita. Proprio per questo l’azienda ha scelto di lanciare delle offerte mirate, le quali puntano ad offrire il massimo soprattutto a coloro che arrivano da gestori virtuali. Si tratta di offerte con prezzi contenuti e con minuti, SMS e giga in gran quantità. Ovviamente la qualità è assicurata visto che si parla del miglior gestore in Europa.

Vodafone, ecco le migliori offerte della campagna promozionale estiva lanciata dal gestore

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga