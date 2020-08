Sono previste grandi manovre per Vodafone e per Iliad nel corso di queste settimane d’agosto. I due operatori si confermano grandi protagonisti del mercato della telefonia, con la disponibilità di offerte low cost in grado di unire la convenienza di un prezzo mensile molto ridotto a soglie di consumo davvero vantaggiose in termini di quantità.

Vodafone o Iliad: ecco le due migliori offerte dell’estate

Iliad, da tradizione oramai, continua a confermare l’offerta più apprezzata del recente passato. Anche in estate, quindi, sarà possibile attivare la famosa Giga 50. La promozione al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni mette a disposizione un pacchetto con chiamate senza limiti, SMS illimitati e 50 Giga per la connessione internet.

Altrettanto vantaggiosa è poi la principale offerta di Vodafone: la Special 50 Giga. Le soglie di consumo per questa tariffa prevedono minuti infiniti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo finale dell’offerta è di 7,99 euro ogni mese.

Tra i punti in comune delle due ricaricabili di Vodafone e di Iliad troviamo la presenza di una quota di attivazione pari a 10 euro. Sempre le due offerte, inoltre, garantiscono anche importanti servizi extra che si aggiungono alle regolari soglie di consumo.

Con Special 50 Giga di Vodafone, gli utenti avranno accesso gratuito alle reti 4,5G (ove presenti) ed anche l’hotspot personale gratuito. Con Giga 50 di Iliad, gli utenti potranno comunicare con amici e parenti all’estero grazie alle telefonate intercontinentali a costo zero in oltre sessanta paesi.