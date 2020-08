In casa Netflix le serie TV, anche quelle meno apprezzate, non smettono mai di sorprendere. Proprio per questo motivo, quindi, ad oggi milioni di utenti in tutto il mondo attendono con ansia le ultime novità in merito ai titoli targati Netflix. Nonostante il periodo di Lockdown abbia costretto i produttori a sospendere le riprese, finalmente pare che la macchina cinematografica sia tornata in marcia. Si attendono quindi nuovi titoli e, in particolare, nuove stagioni per le serie TV già affermate, tra cui ovviamente Stranger Things, The Order e You. Ecco di seguito cosa sappiamo.

Netflix: i fans chiedono informazioni su Stranger Things, You e The Order

Dopo una terza stagione conclusasi tra il mistero e lo sconforto, Stranger Things continua a farsi attendere dai propri fans. Dopo il rilascio di un teaser diversi mesi fra, infatti, purtroppo non sono più trapelate notizie in merito alla quarta stagione. Tutto ciò, principalmente, è dovuto alla pandemia che, negli ultimi mesi, ha investito l’intero paese. In ogni caso, dunque, ad oggi è estremamente difficile ipotizzare una data per il rilascio per Stranger Things 4. Le riprese, infatti, non sono ancora terminate ed il cast tornerà sul set a partire dal prossimo settembre.

Per quanto riguarda The Order, invece, trattandosi di un titolo pressoché nuovo bisognerà attendere almeno un anno prima dell’uscita della prossima stagione.

Terminiamo infine con You. A differenza dei titoli precedenti, in questo caso ci sono delle buone notizie. Le riprese per la terza stagione, infatti, sono ricominciate ufficialmente e, secondo le indiscrezioni, la nuova season potrebbe arrivare su Netflix il prossimo 21 dicembre.