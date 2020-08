Suburra è in assoluto una delle serie TV Italiane più apprezzate di sempre. Dopo un lungo periodo di pausa dovuto all’emergenza Covid-19, ad oggi gli utenti attendono con ansia ulteriori aggiornamenti in merito alla prossima stagione. Finalmente, però, le novità sono arrivate e sono più positive che mai. La terza ed ultima stagione, infatti, è molto vicina e, ben presto, quest’ultima sbarcherà su Netflix per soddisfare l’attesa dei fans. Quando tutto ciò accadrà? Non posiamo ancora saperlo ma scopriamo di seguito tutti gli altri dettagli.

Suburra 3 sbarca su Netflix: ecco cosa accadrà alla termine della serie

Le riprese, come ben sappiamo, sono state avviate nel mese di Ottobre 2019 ma, a causa dell’emergenza Coronavirus e del periodo di Lockodwn, purtroppo la produzione è stata costretta ad interromperle. Da alcune settimane, però, pare che il cast sia tornato ufficialmente sul set delle riprese. Secondo le indiscrezioni, infatti, l’intera troupes è stata avvistata qualche giorno fa nel centro di Roma.

Lo show, che come ben sappiamo è ambientato nella capitale Italiana, vedrà nella terza stagione un forte scontro fra i tre poteri principali: lo Stato, la Chiesa ed il Crimine. Per quanto riguarda il cast, invece, ecco quali saranno i volti che torneranno ufficialmente nella prossima stagione:

Alessandro Borghi nel ruolo di Aureliano Adami

Francesco Acquaroli nel ruolo di Samurai

Giacomo Ferrara nel ruolo di Alberto Spadino Anacleti

Eduardo Valdarnini nel ruolo di Gabriele Lele Marchilli

Claudia Gerini nel ruolo di Sara Monaschi

Filippo Nigro nel ruolo di di Amedeo Cinaglia.

Restate connessi per ulteriori novità a riguardo.