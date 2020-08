Sky Q migliora ulteriormente l’esperienza degli utenti. La sua interfaccia widescreen è adesso completamente nuova, le pagine vetrina ripensate per un maggiore impatto visivo e una gestione più semplice e intuitiva dei programmi, il Controllo vocale ancora più ricco di parole chiave per agevolare ulteriormente la ricerca dei programmi preferiti.

Sono queste le principali novità che i clienti Sky Q possono trovare sulla loro TV, con un rilascio graduale su tutti i box Q che durerà ancora qualche giorno.

Questi aggiornamenti arricchiscono Sky Q – l’innovativa esperienza di visione che unisce in un unico posto la TV di Sky, il digitale terrestre e le app come Netflix, DAZN, YouTube, YouTube Kids, Spotify e Mediaset Play – e rappresentano un altro passo avanti nel suo sviluppo costante e continuativo.

Il cliente è sempre al centro del nuovo Sky Q. L’interfaccia widescreen è stata infatti ripensata per una migliore organizzazione dei contenuti per lo spettatore attraverso una disposizione dei titoli a tutto schermo che renderà l’esperienza di navigazione ancora più immersiva. Le pagine vetrina dei programmi sono state ulteriormente migliorate, affinché il cliente possa iniziare o continuare la visione del contenuto preferito in modo ancora più facile: i nuovi pulsanti dinamici renderanno infatti più facilmente individuabili proprio le funzioni maggiormente utilizzate. E, infine, per il Controllo vocale si aggiungono nuove parole chiave per migliorare sempre di più la scoperta e la ricerca di contenuti nuovi o i titoli preferiti, con la possibilità di accedere a selezioni dedicate come ad esempio le collection Cinema, solo attraverso l’uso della voce.