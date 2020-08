Da qualche giorno il nuovo operatore unico WindTre, ha esteso anche a tutti gli attuali clienti di Fastweb Mobile e PosteMobile, la possibilità di attivare l’offerta denominata Go 50 Top +.

Le offerte online in versione operator attack sono infatti attivabili solo da alcuni operatori e solo tramite una pagina dedicata all’interno del sito ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre Go 50 Top + disponibile ora anche per i clienti Fastweb Mobile e PosteMobile

L’offerta denominata Go 50 Top Plus comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di soli 5.99 euro al mese. L’offerta è da qualche giorno attivabile se si proviene da BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, GreenICN, Intermatica, Mundio, NoiTel, NTMobile, Optima Mobile e molti altri. Nelle ultime ore sono stati aggiunti anche Fastweb Mobile e PosteMobile.

In alternativa, è possibile attivare online la WindTre GO Fire+ precedentemente disponibile per Fastweb, PosteMobile, Iliad e NTMobile e adesso attivabile invece solo per gli ultimi due operatori, in seguito all’aggiornamento della lista operator attack. Quest’ultima offerta comprende lo stesso bundle della precedente, ovvero minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB al prezzo di 6.99 euro al mese.

Gli utenti che provengono invece da LycaMobile e NTMobile possono attivare la WindTre Go 50 Special+ con lo stesso bundle delle precedenti al prezzo di 9.99 euro al mese. Infine, i clienti Tim, Kena Mobile, Vodafone, ho.Mobile ed NTMobile possono attivare la Large Online 20 GB con minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB al prezzo di 14.99 euro al mese. Per scoprirle nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.