L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus questo mese è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad che procedono con l’acquisto di una nuova SIM e il trasferimento del numero. Il gestore permette di attivarla attraverso il suo sito ufficiale così da avere la possibilità di ricevere la nuova SIM tramite corriere. Ogni mese la tariffa include nel prezzo alcuni servizi extra e ottime quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati. Inoltre, il costo previsto per il rinnovo è davvero conveniente.

WindTre Go 50 Fire Plus: l’offerta per i clienti Iliad è tra le più convenienti!

I nuovi clienti WindTre procedendo con l’attivazione della tariffa in questione hanno la possibilità di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Inoltre, hanno a disposizione i seguenti servizi extra:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

L’operatore richiede un costo di rinnovo molto conveniente. Ogni mese, infatti, è prevista una spesa di soli 6,99 euro da saldare tramite credito residuo.

L’acquisto della nuova SIM necessita di una spesa di 10,00 euro, ai quali sarà necessario aggiungere ulteriori 6,99 euro per il primo rinnovo anticipato. L’attivazione, invece, è offerta gratuitamente dal gestore che, inoltre, non richiede alcun costo aggiuntivo per la spedizione della nuova SIM.

I clienti WindTre hanno la possibilità di scaricare l‘app ufficiale del gestore su qualunque dispositivo. Attraverso questa è possibile consultare i dettagli relativi allo stato della propria tariffa, personalizzarla e ricaricare la SIM.