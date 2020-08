Euronics si affida agli Hot Days per cercare di avvicinarsi il più possibile all’Olimpo della rivendita di elettronica, solamente nella prima decade del mese di Agosto sarà possibile approfittare di sconti speciali applicati sulla maggior parte dei prodotti in commercio.

Con la corrente campagna promozionale il consumatore può davvero pensare di risparmiare sul singolo acquisto effettuato però solamente in negozio, ancora più nello specifico, di proprietà del socio La Via Lattea. Va ricordato infatti che la soluzione descritta nell’articolo non è attiva ovunque sul territorio nazionale, ma solamente in determinati negozi (nemmeno sul sito ufficiale).

Volantino Euronics: tantissime offerte con i prezzi migliori del momento

All’interno del volantino Euronics si possono trovare tantissime offerte e prezzi bassi applicate sulla maggior parte dei prodotti legati alla tecnologia, tra questi spiccano senza ombra di dubbio gli smartphone.

I top di gamma inclusi nella campagna sono sempre i soliti, Galaxy S20+ a 899 euro, Huawei P40 Pro a 949 euro o più semplicemente Huawei P40 a 699 euro. Niente di nuovo o di particolarmente scontato rispetto alla concorrenza, ciò che apprezziamo è invece la capacità di Euronics di abbassare i prezzi di vendita di altri prodotti di per sé già più economici, come ad esempio, Huawei Nova 5T, Oppo Reno 2Z, Galaxy A71, Galaxy A41, Galaxy A20e, Oppo A9 2020, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus e similari.

Il volantino Euronics lo potete sfogliare nel dettaglio più precisamente qui sotto.