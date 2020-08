La Casa di Carta non ha alcuna intenzione di rimanere nell’ombra fino al prossimo anno ed infatti, con un post pubblicato a sorpresa sui social network, lo show spagnolo che ha conquistato tutto il mondo è tornato sulla bocca di tutti grazie a delle interessantissime novità riguardanti la quinta stagione. Un po’ rallentata sotto il punto di vista della produzione a causa della pandemia da Coronavirus, la serie TV tornerà appena possibile sul catalogo internazionale di Netflix stupendo gli abbonati con quella che passerà alla storia non solo come una stagione spettacolare, ma bensì da ricordare nel tempo.

La Casa di Carta 5: il ritorno della banda di criminali è ufficiale

Recitante la frase “Parte 5: il colpo giunge al termine“, il post con cui è stata anticipata la futura nuova stagione de La Casa di Carta ha svelato anche altre informazioni come l’acquisto di due nuovi volti nel suo cast: Miguel Ángel Silvestre (Lito in Sense8) e Patrick Criado (La gran familia española). Nonostante i dettagli in merito ai ruoli che le new entries ricopriranno sono praticamente inesistenti, l’hype è accresciuto in men che non si dica sui vari forum e social dove i fans della serie hanno subito approvato le scelte intraprese dai direttori artistici del titolo spagnolo.

Fornire ulteriori informazioni sembra essere al momento impossibile: è certo che il prodotto finito approderà su Netflix nel 2021 sebbene rimanga un’incognita il possibile mese. Sarà questa l’ultima stagione? Anche in merito a tale punto non sono state fornite vere e proprie risposte… ma chissà: in fin dei conti da La Casa de Papel ci si potrebbe aspettare di tutto!