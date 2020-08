Bennet integra offerte veramente speciali all’interno di un volantino che punta a mettere alle strette Trony, ed allo stesso tempo a cercare di risalire la china della classifica di miglior rivenditore di elettronica del nostro paese.

Tutti i prezzi che andremo ad elencarvi sono da considerarsi disponibili ed attivi solamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, per acquisti effettuati entro il 5 agosto 2020. Allo stesso modo ci teniamo a sottolineare come le scorte effettivamente disponibili siano limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare ancora prima della scadenza della campagna.

Scoprite le offerte Amazon e tutti i nuovi codici sconto gratis, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Bennet: queste sono le offerte migliori del momento

La tecnologia inclusa all’interno del volantino Bennet non è troppa, ma i pochi smartphone che vi possiamo trovare appaiono essere comunque abbastanza interessanti. Il mondo Android è attraversato da soluzioni decisamente economiche, quali sono Samsung Galaxy A70 in vendita a 269 euro, o ancora più semplicemente Galaxy A20e a 139 euro e Alcatel 1 a soli 59 euro. Tutti dispositivi che appartengono alla fascia bassa del mercato, e pensati proprio per gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Dall’altro lato della medaglia troviamo una soluzione iOS altrettanto interessante, stiamo parlando dell’Apple iPhone 8, un device non propriamente recente, ma comunque in grado, con i suoi 349 euro, di garantire prestazioni complessivamente elevate.

Nel volantino Bennet sarà possibile trovare anche alcune offerte molto interessanti applicate su televisori di fascia media, i cui prezzi non superano i 429 euro. Aprite le pagine inserite qui sotto per altre informazioni.