Il gestore WindTre ha apportato alcune modifiche alle sue offerte operator attack. Adesso i clienti Fastweb e PosteMobile hanno la possibilità di attivare una tariffa fino ad ora riservata ai clienti provenienti da altri operatori virtuali. L’offerta a cui si fa riferimento è la WindTre Go 50 Top Plus ed è disponibile a soli 5,99 euro al mese.

WindTre Go 50 Top Plus: come attivare l’offerta operator attack!

L’offerta può essere arrivata online, attraverso il sito ufficiale del gestore, accedendo alla sezione “Offerte Per Te”. L’operatore permetterà di ricevere la nuova SIM direttamente a casa tramite corriere. Non sarà necessario essere presenti al momento della consegna poiché, grazie al nuovo servizio di video identificazione, sarà possibile concludere l’attivazione anche in un secondo momento.

I nuovi clienti che effettueranno il trasferimento del numero da uno degli operatori indicati dal gestore avranno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

L’attivazione non prevede alcun costo. Al momento dell’acquisto i clienti dovranno quindi sostenere soltanto il costo necessario per la nuova SIM, pari a 10,00 euro; e la spesa prevista per il primo rinnovo anticipato. Si andrà incontro, quindi, a una spesa totale di 15,99 euro.

WindTre consente di ottenere gratuitamente anche alcuni servizi extra, cioè: il servizio Ti ho cercato, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio di segreteria telefonica. Inoltre, permette a tutti i suoi nuovi clienti di scaricare l’app ufficiale che offre la possibilità di ricaricare la SIM in pochi istanti e in totale sicurezza.